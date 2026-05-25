Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Gaziantep’te mobilya fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı

Gaziantep’te 5. Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir mobilya fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Güncel
  • 25.05.2026 07:09
  • Giriş: 25.05.2026 07:09
  • Güncelleme: 25.05.2026 07:11
Kaynak: AA
Gaziantep’te mobilya fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı
Fotoğraf: AA
google-news BirGün'ü Google'da favori kaynak olarak tanımlayın. Tıkla ve anında ekle

Gaziantep'te mobilya fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Şehitkamil ilçesinde 5. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir mobilya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, 33 araç ve 72 personelle yaklaşık 3 saatlik çalışma sonrası yangını kontrol altına aldı.

Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

BirGün'e Abone Ol