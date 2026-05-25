Gaziantep’te mobilya fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı

Gaziantep'te mobilya fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Şehitkamil ilçesinde 5. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir mobilya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, 33 araç ve 72 personelle yaklaşık 3 saatlik çalışma sonrası yangını kontrol altına aldı.

Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.