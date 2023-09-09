Gaziantep’te motosiklet kazası: 2 yaralı

Gaziantep’te meydana gelen motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Şahinbey ilçesi Yeşilkent Mahallesi havaalanı yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, üzerinde 2 kişinin bulunduğu motosiklet kontrolü kaybolduktan sonra savrularak devrildi.

Meydana gelen kazanın ardından motosiklet üzerinde bulunan 2 genç yaralandı.

Yaralı gençler, çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerin tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.