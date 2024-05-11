Gaziantep’te motosikletler çarpıştı: 2 ölü

Gazianetp'te Nizip ilçesinde aynı yöne giden 2 motosikletin çarpıştığı kazada sürücüler Hasan Kurt (20) ve Ümit Can Dalkıran (24), hayatlarını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Nizip- Birecik çevre yolunun 2’nci kilometresinde meydana geldi.

Hasan Kurt yönetimindeki motosiklet ile Ümit Can Dalkıran’ın kullandığı 27 ANV 045 plakalı motosiklet aynı yönde seyir halindeyken çarpıştı.

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri Hasan Kurt ve Ümit Can Dalkıran'ın öldüğünü belirledi.

Kurt ve Dalkıran’ın cansız bedenleri, incelemelerinin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bekar olduğu öğrenilen Kurt ve Dalkıran’ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.