Gaziantep’te, otomobil otobüs durağına daldı: 5 yaralı

Kadir GÜNEŞ- Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP’te, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, otobüs durağına daldı. Kazada, 3'ü durakta otobüs bekleyen 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Fevzi Çakmak Bulvarı’nda meydana geldi. R.S. yönetimindeki 01 BY 024 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu otobüs durağına daldı. Kazada sürücü R.S. ve yanındaki kişi ve durakta otobüs bekleyen 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından 25 Aralık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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