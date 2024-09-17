Gaziantep’te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Kaynak: AA
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü.
Adnan Polat’ın (57) kullandığı motosiklet, Yeşilyurt Mahallesi’nde H.İ.B. (34) idaresindeki henüz plakası öğrenilemeyen otomobil ile çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla İslahiye Devlet Hastanesine kaldırılan Polat, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü H.İ.B. gözaltına alındı.