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Gaziantep’te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Ajans Haberleri
  • 17.09.2024 14:55
  • Giriş: 17.09.2024 14:55
  • Güncelleme: 17.09.2024 14:55
Kaynak: AA
Gaziantep’te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü.

Adnan Polat’ın (57) kullandığı motosiklet, Yeşilyurt Mahallesi’nde H.İ.B. (34) idaresindeki henüz plakası öğrenilemeyen otomobil ile çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla İslahiye Devlet Hastanesine kaldırılan Polat, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü H.İ.B. gözaltına alındı.

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