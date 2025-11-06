Gaziantep’te otomobiller çarpıştı: 2 yaralı
Kaynak: DHA
Kadir ÇELİK/NURDAĞI (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP’in Nurdağı ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada, sürücüler yaralandı.
Kaza, dün gece Nurdağı-Gaziantep kara yolunun 17’nci kilometresinde meydana geldi. H.Ş.'nin (37) kullandığı 45 AK 030 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen M.G.'nin (42) kullandığı 27 P 4027 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
FOTOĞRAFLI