Gaziantep’te park halindeki 2 TIR yandı
Kaynak: DHA
Gaziantep'in İslahiye İlçesinde, park halindeki 2 TIR, çıkan yangınla kullanılamaz hale geldi.
Olay, dün gece saatlerinde Ağabey Mahallesi’nde meydana geldi. Park halindeki Ekrem Karaağaç’a ait 27 ANL 763 ve kardeşi Emrah Karaağaç’a ait 27 ATM 532 plakalı park halindeki TIR’larda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Durumu fark edenlerin ihbarıyla bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını 1 saatlik çalışmayla söndürdü. TIR’ların kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı.