Gaziantep’te park halindeki araç çalındı

Gaziantep’te ayakkabıcılık yapan Necati Karayılan’a ait otomobil, park halindeyken çalındı.

Olay, 6 Kasım 2023 Pazartesi günü Şehitkamil ilçesi Sanayi Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, sabah erken saatlerde işe gelen Necati Karayılan (55), 27 DA 447 plakalı Tofaş Şahin marka aracını her zamanki yerine park ettikten sonra mesaiye başladı.

Karayılan, iş yerinde çalışırken 11.00-12.00 saatleri arasında arabasına yanaşan 1’i kadın 2 şahıs ise bir süre etrafı gözledikten sonra gözüne kestirdikleri aracı çaldı.



Olayla ilgili polis ekiplerince başlatılan soruşturmanın ve aracı bulma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.