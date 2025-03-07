Gaziantep’te pompalı tüfekle havaya ateş eden şahıslar yakalandı
Kaynak: İHA
Gaziantep’te pompalı tüfekle havaya ateş eden şahıslar polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.
Gaziantep’te pompalı tüfekle havaya ateş eden kalabalık grubun sosyal medyadaki görüntüler üzerine Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Kimlik tespiti yapılan 7 şahıs, olayda kullandıkları pompalı tüfeklerle birlikte yakalandı. Yakalanan şahısların polisteki işlemleri sonrası adli mercilere sevk edileceği belirtildi.