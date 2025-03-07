Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Gaziantep’te pompalı tüfekle havaya ateş eden şahıslar yakalandı

Ajans Haberleri
  • 07.03.2025 16:33
  • Giriş: 07.03.2025 16:33
  • Güncelleme: 07.03.2025 16:33
Kaynak: İHA
Gaziantep’te pompalı tüfekle havaya ateş eden şahıslar yakalandı

Gaziantep’te pompalı tüfekle havaya ateş eden şahıslar polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Gaziantep’te pompalı tüfekle havaya ateş eden kalabalık grubun sosyal medyadaki görüntüler üzerine Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Kimlik tespiti yapılan 7 şahıs, olayda kullandıkları pompalı tüfeklerle birlikte yakalandı. Yakalanan şahısların polisteki işlemleri sonrası adli mercilere sevk edileceği belirtildi.

BirGün'e Abone Ol