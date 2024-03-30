Gaziantep’te sandıklar kuruldu, hazırlıklar tamamlandı

Gaziantep’te, 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerine saatler kala kent genelindeki okullarda sandıklar ve oy verme kabinleri kuruldu. Kentte 07.00’da başlayacak oy kullanma işlemleri için tüm hazırlıklar tamamlandı.

Türkiye, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerine kitlendi. Önümüzdeki 5 yıl yerel yönetimleri yönetecek başkanlar, meclis üyeleri ve muhtarların seçileceği kritik seçime saatler kala heyecan doruğa çıktı.

Seçime saatler kala tüm Türkiye’de olduğu gibi Gaziantep’te de hazırlıklar tamamlandı. Kent genelinde 1 milyon 393 bin seçmenin oy kullanacağı 824 okuldaki toplam 4 bin 418 sandığın kurulum işlemleri tamamlandı.

Seçmenlerin oy kullanacağı kabinler de hazır hale getirilerek kentte seçim günü 07.00’da başlayacak oy kullanma saati beklenmeye başlandı.



