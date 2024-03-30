Gaziantep’te sandıklar kuruldu, hazırlıklar tamamlandı

Gaziantep’te, 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerine saatler kala kent genelindeki okullarda sandıklar ve oy verme kabinleri kuruldu. Toplam 1 milyon 393 bin 956 seçmenin oy kullanacağı kentte 07.00’da başlayacak oy kullanma işlemleri için tüm hazırlıklar tamamlandı.

Türkiye, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerine kitlendi. Önümüzdeki 5 yıl yerel yönetimleri yönetecek başkanlar, meclis üyeleri ve muhtarların seçileceği kritik seçime saatler kala heyecan doruğa çıktı.

Seçime saatler kala tüm Türkiye’de olduğu gibi Gaziantep’te de hazırlıklar tamamlandı. Kent genelinde 1 milyon 393 bin 956 seçmenin oy kullanacağı 824 okuldaki toplam 4 bin 418 sandığın kurulum işlemleri tamamlandı.

Seçmenlerin oy kullanacağı kabinler de hazır hale getirilerek kentte seçim günü 07.00’da başlayacak oy kullanma saati beklenmeye başlandı.