Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Gaziantep’te şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Ajans Haberleri
  • 03.09.2025 13:12
  • Giriş: 03.09.2025 13:12
  • Güncelleme: 03.09.2025 13:12
Kaynak: DHA
Gaziantep’te şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP’te bariyere çarpıp şarampole devrilen otomobilin sürücü, ağır yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde İpekyolu Bulvarı’nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 ABB 964 plakalı otomobil, bariyerlere çarparak şarampole devrildi. Kazada sürücü ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Otomobilin hurdaya döndüğü kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

BirGün'e Abone Ol