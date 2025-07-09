Gaziantep’te seyir halindeki otomobil alev aldı

Gaziantep’te seyir halindeki bir otomobil alev aldı. Motor kısmından çıkan yangın, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Gaziantep’in Şehitkamil ilçesine bağlı Duisburg Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 06 BGF 038 plakalı Opel marka otomobilin motor kısmından henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Kısa sürede büyüyen yangın, çevrede paniğe yol açtı.

Sürücü ve çevredeki vatandaşlar, otomobile yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale etti. Yoğun çabalar sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.