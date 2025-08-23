Gaziantep’te seyir halindeki otomobil alev topuna döndü: O anlar dron kamerasında

Gaziantep-Nizip karayolunda seyir halindeki otomobil alev topuna döndü. Yanan otomobil ve oluşan yoğun trafik, dron ile havadan görüntülendi.

İddiaya göre, Gaziantep-Nizip karayolunda plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobilde seyir halindeyken yangın çıktı. Durumu fark eden sürücü, aracı sağ şeride park ederek, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri karayolunda güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangın ekiplerin çalışması sonucu söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi. Yanan otomobil ve oluşan yoğun trafik ise dron ile havadan görüntülendi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.