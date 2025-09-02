Gaziantep’te şiddetli fırtına hasarlı binanın çatısını uçurdu

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde şiddetli fırtına, depremde hasar aldıktan sonra tadilatı yapılmayan bir binanın çatısını uçurdu.

Olay, İslahiye ilçesi Çamlıca Mahallesi’ndeki Osmanlı Apartmanı’nda meydana geldi. İddiaya göre, 6 Şubat depremlerinde hasar aldıktan sonra tadilatı yapılmayan boş apartmanın çatısı, kısa süreli etkili olan şiddetli fırtınaya dayanamadı. Rüzgarın etkisi ile binanın çatısı bağlantı yerlerinden koparak havalanırken bir kısmı ise uçtu. Yaralananın olmadığı olay sonrası polis ve zabıta ekipleri önlem alarak yolu araç ve yaya trafiğine kapattı.