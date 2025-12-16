Gaziantep’te takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kadir ÇELİK/NURDAĞI (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP’in Nurdağı ilçesinde Emel F., (29) kontrolünü yitirdiği otomobilin takla attığı kazada yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Nurdağı-Kahramanmaraş kara yolunun 5’inci kilometresinde meydana geldi. Emel F.'nin kontrolünü yitirdiği 33 AJB 926 plakalı otomobil, takla atarak şarampole devrildi. Kazada Emel F. yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ekipler tarafından otomobilden çıkarılan Emel F. Nurdağı Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

FOTOĞRAFLI