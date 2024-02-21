Gaziantep’te tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı

Gaziantep’te jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda tarihi eser niteliği taşıyan çok sayıda sikke, yüzük, kitap, metal obje ve tabak ele geçirildi.

Operasyon sonucunda 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep’te İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle Şehitkâmil ilçesinde 2 iş yerine tarihi eser operasyonu yapıldı.

Fiziki ve teknik takip sonucu 2 şüpheli şahsın iş yerlerinde yapılan aramada 90 adet tarihi eser niteliğinde sikke, 9 adet tarihi eser niteliğinde yüzük, 9 adet tarihi eser niteliğinde metal obje, 4 adet tarihi eser niteliğinde kitap ve 1 adet tarihi eser niteliğinde tabak ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.