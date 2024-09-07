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Gaziantep’te tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 1 ölü, 22 yaralı

Gaziantep’te tarım işçilerini taşıyan kamyonet, hafif ticari araca çarpıp şarampole devrildi. Kazada 1 kişi öldü, 8’i ağır 22 kişi yaralandı.

Güncel
  • 07.09.2024 18:12
  • Giriş: 07.09.2024 18:12
  • Güncelleme: 07.09.2024 18:16
Kaynak: DHA
Gaziantep’te tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 1 ölü, 22 yaralı
İHA

Gaziantep’te tarım işçilerini taşıyan kamyonet şarampole uçtu.

Kaza, akşam saatlerinde Oğuzeli ilçesine bağlı Yakacık Mahallesi’nde meydana geldi. Ahmet Gussen, kullandığı 27 MC 6450 plakalı kamyonetle sollama yaptığı sırada Ertuğrul T.’nin kullandığı 35 EA 2946 plakalı hafif ticari araca çarparak devrildi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, 23 yaralıyı kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan ismi öğrenilemeyen 1 kişi hayatını kaybetti, 8 yaralının da durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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