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Gaziantep’te tefecilik operasyonu: 3 tutuklama

Ajans Haberleri
  • 28.05.2025 10:09
  • Giriş: 28.05.2025 10:09
  • Güncelleme: 28.05.2025 10:09
Kaynak: İHA
Gaziantep’te tefecilik operasyonu: 3 tutuklama

Gaziantep’te polis ekipleri tarafından tefecilik suçuna yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tefecilik suçuna yönelik operasyon yaptı.

Operasyonda, 130 adet pos slipi, 79 adet kredi kartı, 10 adet pos cihazı, 7 adet cep telefonu ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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