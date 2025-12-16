Gaziantep’te TIR ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP’in İslahiye ilçesinde, TIR ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde İslahiye-Hassa kara yolunun 12’nci kilometresinde meydana geldi. F.C.'nin (30) kullandığı 40 LC 668 plakalı TIR ile Remzi S. (44) idaresindeki 72 DA 704 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü ile yanındaki eşi Sevilay S. (44) ve çocukları Emre Sezer S. (11) ve Yusuf S. (13) yaralandı. İhbarla kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, İslahiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil serviste müdahalesi yapılan yaralılar, daha sonra Gaziantep Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

TIR şoförü F.C. ifadesi alınmak üzere gözaltına alınırken, kazayla ile ilgili inceleme sürüyor. (DHA)

FOTOĞRAFLI