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Gaziantep’te tur otobüsünün devrilmesi sonucu 20 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 22.09.2024 10:50
  • Giriş: 22.09.2024 10:50
  • Güncelleme: 22.09.2024 10:50
Kaynak: AA
Gaziantep’te tur otobüsünün devrilmesi sonucu 20 kişi yaralandı

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Osmaniye-Gaziantep arasındaki bölümünde tur otobüsünün devrilmesi sonucu 20 kişi yaralandı.

M.E.Ç. yönetimindeki 27 AZ 203 plakalı tur otobüsü Nurdağı ilçesi Noğaylar Mahallesi mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücünün de aralarında bulunduğu 20 kişi Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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