Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu: 1 Gözaltı

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 131 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen bir ikamete operasyon düzenledi.

Operasyonda, ikametin içinde ve bahçesinde yapılan aramalarda 131 gram uyuşturucu madde bulundu. Uyuşturucu maddelere el konulurken, ikamette bulunan şüpheli ise gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.