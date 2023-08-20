Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu

Gaziantep’te yapılan uyuşturucu operasyonlarında 30 kilo toz esrar, 12 bin 325 adet uyuşturucu hap ile 2 bin 80 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Güzelvadi ve Beydilli mahallelerinde yapılan operasyonlarda 30 kilo toz esrar, 12 bin 325 adet uyuşturucu hap ile 2 bin 80 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Konuyla ilgili yakalanan 3 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber de sosyal medya hesabından polis ekiplerini tebrik ederek, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

Vali Çeber, “Emniyet Müdürlüğü personelimizi tebrik ediyorum. Uyuşturucu ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecek” ifadelerini kullandı.