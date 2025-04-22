Gaziantep’te virajı alamayan otomobil duvara çarptı: 5 yaralı

GAZİANTEP (İHA) – Gaziantep’in İslahiye ilçesinde kontrolden çıkarak duvara çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Kaza, İslahiye ilçesi Çamlıca Mahallesi İsmetpaşa Caddesi kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Safiye Ş. idaresindeki 27 AYC 324 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayıp duvara çarpı. Kazada araçtaki 1’i çocuk 5 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılardan sürücü Safiye Ş. ve Gamze Y.’yi (11) İslahiye Devlet Hastanesi’ne, Zeliha A., Zehra D. ve Berfin Ç.’yi de Nurdağı Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.