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Gaziantep’te zorunlu kış lastiği denetimi

Ajans Haberleri
  • 11.12.2024 10:02
  • Giriş: 11.12.2024 10:02
  • Güncelleme: 11.12.2024 10:02
Kaynak: İHA
Gaziantep’te zorunlu kış lastiği denetimi

Gaziantep’te kış lastiği denetimlerinde kurallara uymayan araç ve sürücülere cezai işlem uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığınca Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nda zorunlu kış lastiği denetimi yapıldı.

Denetimlerde yük ve yolcu taşıyan araçlar ile ticari araçların lastiklerinin diş derinlikleri ölçüldü. Kış lastiği bulunmayan veya kurallara uygun olmayan araç sürücülerine 4 bin 69 TL cezai işlem uygulandı.

Denetim sırasında araç sürücülerine kusurlu lastik üzerinden bilgilendirme yapılarak, kış lastiği kullanımının can ve mal güvenliği açısından önemi anlatıldı.

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