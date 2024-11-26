Gazi’de kişiye özel ilan

Akademinin kanayan yarası, “Kişiye özel kadro” iddialarına bir yenisi daha eklendi. Gazi Üniversitesi’nin avukat alımı için açtığı personel ilanının şartlarının belli bir kişiyi işaret ettiği öne sürüldü. İlana başvuran ve işe alınan kişinin, ilandaki başvuru yeterliliklerini yakın zamanda edinmesi dikkati çekti. Kamu Denetçiliği Kurumu, “İptal edilsin” talebiyle kuruma iletilen ilanla ilgili tartışma yaratacak bir karara imza attı.

Gazi Üniversitesi, 7 Haziran’da 19 sözleşmeli personel alımına yönelik ilan açtı. Avukat alımına yönelik ilana başvuru için “Sağlık Hukuku Eğitim Sertifikasına, İş Hukukunda İş Güvencesi ve İşe İade Süreçleri Eğitim Sertifikasına, İhale Uzmanlığı Eğitim Sertifikasına, Kamu İhale Hukuku Eğitim Sertifikasına, KVKK Uzmanlığı Eğitim Sertifikasına, Kişisel Verileri Koruma Hukuku Eğitim Sertifikasına sahip olmak” şartı getirildi.

Üniversite, birbiriyle alakasız sertifika programlarının yanı sıra, “YDS İngilizce dilinden en az (D) düzeyinde puan almış olmak” kriterini de başvuru şartları arasında sıraladı ve 24-30 yaş aralığındaki adayların başvurabileceği belirterek başvuru kapsamı iyice daraltıldı. Yüksek puanlı iki aday, “Başvuru şartlarını sağlayamadığı” gerekçesiyle doğrudan başvuru esnasında reddedildi. Sözlü sınava girmeye hak kazanan bir adayın KPSS puanının ise "KPSS den 65 puan şartını" yalnızca iki puan üstünde, 66,7 olduğu görüldü.

Sonuç ilanında ismi Y.Ö. olarak kodlanan adayın ise başvuru şartı olarak sunulan sertifikaları yakın dönemde aldığı öğrenildi. Tartışma yaratan ilan, bir avukat tarafından Kamu Denetçiliği Kurumu’na taşındı. Avukat, yapılacak iş için yabancı dil bilgisi de gerekmediğini, ilanın bu yönüyle kişiye özel ilan olduğunu öne sürdü. İlanın iptali talep edildi.

Başvuruyu değerlendiren KDK da tartışmalı bir karara imza attı. Gazi Üniversitesi’nin savunmasında avukat olarak istihdam edilecek kişinin “İhtiyaç duyulması halinde” başka görevlerde de kullanılacağını belirterek, “Devlet Memurları Kanunu’na aykırı” hareket edileceğini adeta itiraf etti. KDK, ilanı iptal etmeyerek üniversiteye, “bilgi ve belgelerin bireylerle yapılan mülakat görüşmelerinde kişilere artı avantaj sağlayacak şekilde dikkate alınması yönünde” tavsiyede bulundu.