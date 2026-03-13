Gazi’den Ümraniye’ye hesabını soracağız!

Haber Merkezi

İstanbul’da 12 Mart 1995’te Gazi Mahallesi ile Ümraniye’de katledilenler unutulmadı. Katliamın 31'inci yıl dönümünde Gazi Mahallesi, Alibeyköy ve Okmeydanı mezarlığında yapılan anmalarda Gazi'den Ümraniye'ye adalet istiyoruz dendi. 12 Mart Platformu, Gazi ve Ümraniye Şehit Aileleri ve Gazi halkının çağrısıyla bir araya gelen kitle Cemevi önünde buluştu. Yaşamını yitirenler için bir dakikalık saygı duruşunun ardından kitle yürüyüşe geçti. Çok sayıda siyasi partinin ve örgütün de katıldığı yürüyüşte, “Gazi’de düşene, dövüşene bin selam, Gazi ve Ümraniye şehirleri ölümsüzdür”, “Gazi için adalet istiyoruz” ve “Gazi’den Ümraniye’ye adalet istiyoruz” yazılı pankartların açıldı. Yürüyüş boyunca sık sık “Gazi şehitleri ölümsüzdür”, “Katillerin hesabı sorulacak” sloganları atıldı.

PEŞLERİNİ BIRAKMAYACAĞIZ

Gazi ve Ümraniye'de katledilen 22 yurttaş için Alibeyköy ve Okmeydanı Mezarlığı’nda da anmalar yapıldı. Sultangazi Pir Sultan Cemevi Başkanı Zeynal Alibeyköy Mezarlığı’nda Feyzi Tunç’un mezarı başındaki konuşmasında katliamın üzerinden 31 yıl geçmesine rağmen adaletin sağlanmadığını vurguladı.

Odabaş, “Bu cinayetleri ve katliamları işleyenlerin bir gün mutlaka yargılanması ve hesap vermesi gerekir” dedi. Akdeniz ise konuşmasında Maraş, Çorum, Sivas ve Gazi katliamlarını hatırlatarak, “Benzer acıların bir daha yaşanmaması için mücadelemizi büyüteceğiz” diye konuştu.

KATLIAMCI ZİHNİYETİ TANIYORUZ

Çıksalın Mezarlığı’nda Ali Yıldırım’ın mezarı başında yapılan törende konuşan Habibler Cemevi Başkanı Gökay Önay ise “Bu zulmü her yerde haykıracağız. Adalet tesis edilene kadar mücadelemiz sürecek” dedi. Gazi Cemevi Başkanı Hıdır Karataş da faillerin bilinmesine rağmen adaletin yerini bulmadığını belirtti. Karataş, “Onurlu mücadelenize rağmen bu katliam hâlâ ‘faili meçhul’ bırakılmak isteniyor. Ancak bizler bu zihniyeti tanıyoruz. Bu dava demokrasi ve hukuk davasıdır” ifadelerini kullandı.

22 YURTTAŞ KATLEDILMIŞTI

Gazi’de 12 Mart 1995 akşamı üç kahvehane ile bir pastane tarandı, 76 yaşındaki Alevi dedesi Halil Kaya öldürüldü, 25 kişi yaralandı. Saldırıyı protesto etmek için halk karakola yürüdü, açılan ateşte Mehmet Gündüz hayatını kaybetti. 13 Mart’ta binlerce kişi Cemevi önünde toplandı, yürüyüşe geçen halka polisin ateş açtı, 15 kişi öldürüldü. Ümraniye 1 Mayıs Mahallesi’nde toplanan kitleye açılan ateşte de 5 yurttaş yaşamını yitirdi. Trabzon’a kaçırılan davada 2 polis hakkında 1 yıl 8 ay ceza verildi. AİHM Türkiye'yi tazminata mahkûm etti. Ümraniye için önce takipsizlik kararı verildi. AİHM, Türkiye’yi suçlu bulunca açılan dava mayıs 2025’te zamanaşımından kapatıldı.