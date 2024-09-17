Gaziemir'de 'İlköğretim Haftası' etkinliği düzenlendi

Gaziemir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından İlköğretim Haftası etkinliği düzenledi.

Gaziemir Sabiha Gökçen İlkokulu'nda gerçekleştirilen etkinliğe Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık da katıldı.

Öğrenciler birlikte şarkı söylerken, vals gösterisi gerçekleştirdi.

Törenin ardından Sabiha Gökçen İlkokulu’nun robotik kodlama sınıfının açılışı gerçekleştirildi.

Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, "Öğrencilerimize ve öğretmenlerimize başarılı, mutlu ve sağlıklı bir eğitim-öğretim yılı diliyorum" açıklamasını yaptı.