Gaziemir’de 30 Ağustos coşkusu

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102. yılı Gaziemir Belediyesi’nin düzenlediği etkinliklerle, ilçede büyük bir coşkuyla ve gururla kutlandı. Festival Alanı’nda yapılan etkinlikler “Cumhuriyet ve Bugün” söyleşisiyle başladı. Yazar Zeynep Altıok Akatlı’nın moderatörlüğünü yaptığı söyleşide Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Işık Kansu ile Tarihçi, Yazar, Profesyonel Rehber Bülent Demirdurak, büyük zaferi, cumhuriyetin ilanına giden süreçte yaşanan tarihi gelişmeleri ve ülkemizin bugün içinde bulunduğu koşulları anlattı.

Söyleşinin ardından düzenlenen konserde Tolga Çandar sahne aldı. Tolga Çandar seslendirdiği kahramanlık türküleriyle, Gaziemirlilere bayram coşkusu yaşattı. Kutlama programında sahneye çıkan Gaziemir Belediyesi Halk Dansları Topluluğu da danslarıyla bayram coşkusuna ortak oldu.

Kutlama programında konuşan Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, "'Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir’ sözünü rehber alarak, Cumhuriyetimizi, demokrasimizi ve bağımsızlığımızı daha da güçlendirme azim ve kararlılığındayız. Atatürk’ün izinde yürümeye devam edecek, ülkemizi, cumhuriyetimizi daha aydınlık yarınlara taşıyacağız. Bu anlamlı günde, Ebedi Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve vatanımızın bağımsızlığı için canını veren tüm kahramanlarımızı minnetle ve saygıyla anıyor; gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Büyük zaferimizin 102. yılı kutlu olsun. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Yaşasın Cumhuriyet” diye konuştu.

KARANLIĞIN KARŞISINDA OLACAĞIZ

“Cumhuriyet ve Bugün” söyleşisinin moderatörlüğünü yapan Zeynep Altıok Akatlı, şunları söyledi: “Çağının çok ötesinde bir lider olan Atatürk, bugün hala dim dik ayakta durmamızı sağlayan emanetini bize bıraktı. Demokrasinin olmadığı yerde barışın da olmayacağını çok iyi biliyordu. 30 Ağustos Zafer Bayramımızı daha nice yıllar daha büyük coşkuyla kutlayacağız. Atamızın istediği gibi Cumhuriyetin, demokrasinin, eşitliğin yanında kalarak bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Nerede olursa olsun karanlığın üzerinde, karşısında olacağız.”

Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Işık Kansu, "30 Ağustos gölgelenmek ve yok sayılmak isteniyor. Çünkü 30 Ağustos bağımsızlığımızın simgesi. Sadece ulusal bağımsızlığımızın değil, aynı zamanda insanın bağımsızlaşması, özgürleşmesidir. Bütün doğmalardan uzaklaşarak aklın bağımsızlaşmasıdır. Cumhuriyet hem siyasal iktidarı hükümranlıktan, padişahlıktan alırken aynı zaman akıllarında bağımsızlaşmasını sağlamıştır. Saray rejiminin 30Ağustosu neden örtmeye çalıştığı ortaya çıkmaktadır” diye konuştu.

Mustafa Kemal Atatürk’ün diğer ülkelerin liderleri ve komutanlarıyla yaşadıkları anıları anlatan Bülent Demirdurak, “30 Ağustos Zaferi’nde birçok ezber bozulmuştur. Savaştan önceki son toplantıda, ‘Eğer başaramazsak meclisin kapısında beni asarsınız. Bütün sorumluluk bendedir’ diyerek savaşın tüm sorumluluğunu almıştır. Mustafa Kemal yalnız bir dahiydi. Mustafa Kemal, halk yönetiminin her şeyden önce gelmesi gerektiğini düşünen bir cumhuriyetçiydi. Bunu laik bir ülkede yapabileceğini biliyordu. Mustafa Kemal, bir devrimciydi, bir antiemperyalistti. Mustafa Kemal’i çok iyi anlamamız ve özellikle bugünlerde çok iyi sahip çıkmamız gerekiyor” dedi.