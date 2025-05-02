Gaziemir’de radyoaktif skandal: Ekovar suçu taşerona attı

İzmir’in Gaziemir ilçesinde “İzmir’in Çernobil’i” olarak bilinen eski kurşun fabrikasındaki radyoaktif atıkların temizliğini üstlenen EKOVAR şirketi, atıkların Torbalı’daki boş bir araziye izinsiz döküldüğünün ortaya çıkması üzerine yaptığı açıklamada, sorumluluğu taşeron nakliye firmasına yükledi. Şirket ayrıca bölgede ölçümlerde “radyasyon tespit edilmediğini” iddia etti.

Geçtiğimiz aylarda İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekiplerin saha denetimleri sırasında, Gaziemir’den çıkarılan atıkların Torbalı’nın Yoğurtçular Mahallesi’ndeki boş bir araziye izinsiz şekilde döküldüğü tespit edildi. Bu gelişme kamuoyunda büyük bir yankı uyandı. EKOVAR ise yaptığı basın toplantısında yaşananları doğruladı ancak kendini aklamaya çalıştı.

EKOVAR Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Özer, basın toplantısında şu ifadeleri kullandı: “Ne yazık ki bu üç araç, döküm sahasındaki yoğunluk nedeniyle, nakliye firmasında görevli şoförlerin kimseye haber vermeden yaklaşık 20 kilometre ileriye giderek döküm yapmasıyla söz konusu olumsuzluk yaşanmıştır.”

Özer, olayın ardından nakliye firmasıyla olan sözleşmenin iptal edildiğini ve ilgili kurumlara bildirim yapıldığını söyledi. Ancak şirketin, kamuoyunu haftalar sonra bilgilendirmesi eleştiri konusu oldu.

“RADYOAKTİF KİRLİLİK TESPİT EDİLMEDİ” İDDİASI

Kaçak dökümün ardından alanda temizlik yapıldığını ifade eden Özer, yapılan ölçümlerde herhangi bir radyoaktif kirliliğe rastlanmadığını iddia etti.

Açıklamasında şu sözlere yer verdi: “İlgili alanda hem NEDK, hem Ekovar olarak biz, hem de ATIP Uluslararası Gözetim firması tarafından radyoaktif ölçümler gerçekleştirildi. Bu ölçümler sonucunda, alanda herhangi bir radyoaktif kirlilik tespit edilmedi.”

SAHA HALA TAM OLARAK TEMİZLENMEDİ

Şirketin verdiği bilgiye göre, sahadaki temizlik çalışmalarının yüzde 92’si tamamlandı. Özer, “Yıl sonuna kadar temizliği bitirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Proje Koordinatörü Erhan Oymak ise sahada yalnızca üç noktada radyoaktif madde tespit edildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: “Radyoaktif maddenin yoğun olduğu noktalarda, kontrolsüz şekilde yalnızca baret ve yelekle çalışma yapılması mümkün değil. Bu nedenle yalnızca ölçüm sonuçları elimizde olan alanlarda çalışma gerçekleştiriyoruz.”