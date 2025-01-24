Gaziemirli kadınların dayanışma noktası: Kadın Danışma Merkezi

Gaziemir Belediyesi, Kadın Danışma Merkezi’nde verdiği sosyal ve psikolojik destek hizmetleriyle kadınların çözüm kapısı oluyor. Merkezde verilen sosyal, psikolojik ve hukuki danışmanlık hizmetiyle kadınlar; yaşadığı problemlere çözüm yolları arıyor ve bu problemlere karşı yalnız olmadıklarını hissediyor. Gaziemirli kadınlar, Kadın Danışma Merkezi’nden randevu alarak sorunlarının çözümü için sosyal hizmet uzmanı ve psikologla ücretsiz görüşebiliyor. Danışanlarla yapılan görüşmeler tamamen gizli tutuluyor. Merkezde, kadınlar ve çocuklar için eğitimler ve grup çalışmaları da düzenleniyor.

Merkeze başvuran kişilerle ilk görüşme sosyal hizmet uzmanı tarafından yapılıyor. Sosyal hizmet uzmanı, başvuruda bulunan kadınlara; kadına yönelik şiddet, kadın hakları, şiddetle mücadele için başvuru mekanizmaları, sosyal yardım hizmetleri, kadına yönelik şiddetle mücadele, kadın güçlendirme çalışmaları vb. konularda destek veriyor. Sosyal hizmet uzmanı tarafından yapılan değerlendirme ve ihtiyaç tespiti sonucunda danışan, psikolog ve diğer kurumlara yönlendiriliyor. Merkeze başvuran kişilerin ihtiyaçlarına uygun hizmet için diğer kurum ve uzman kişilerle iş birliği, sosyal hizmet uzmanı tarafından yapılıyor. Merkezde görev yapan sosyal hizmet uzmanı, 2024 yılında 309 kez danışmanlık hizmeti verdi.

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK HİZMETİ

Merkezde verilen hizmetlerden en fazla talebi psikolojik danışmanlık görüyor. Randevuyla görüşmelerin yapıldığı psikolojik danışmanlık hizmetinden yararlanmak isteyen kadınlara yönelik depresyon, travma sonrası stres bozukluğu, kaygı bozukluğu, obsefsiz kompulsif bozukluk gibi konularda bireysel terapiler yapıyor. Psikolog 2024 yılında 467 kez danışmanlık hizmeti verdi.