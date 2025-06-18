Gazimağusa sanatla nefes alacak

Kültür Sanat Servisi

KKTC Gazimağusa Belediyesi tarafından bu yıl 25’incisi düzenlenen Uluslararası Mağusa Kültür Sanat Festivali, dopdolu programıyla 25 Haziran - 15 Temmuz arasında sanatseverlerle buluşuyor. Salamis Antik Tiyatro ve Othello Kalesi kültür ve sanatın büyülü atmosferine ev sahipliği yapacak.

Festivalin açılış konseri 25 Haziran’da Adamlar ile Othello Kalesi’nde yapılacak. Prague Cello Quartet (PCQ) konseri 30 Haziran saat 20.30’da Othello Kalesi’nde. İrlandalı ünlü grup Celtic Legends da 1 Temmuz’da Salamis Antik Tiyatro’da sahne alacak.

Serenad Bağcan ise Mağusa Kent Orkestrası ile birlikte 3 Temmuz’da Othello Kalesi’nde olacak. Grammy adaylığı bulunan caz piyanisti Mehmet Ali Sanlıkol liderliğindeki Mehmet Ali Sanlıkol Quintet, 7 Temmuz’da Othello Kalesi’nde.

Ermeni ve Türk diaspora müzisyenlerinden oluşan Collectif Medz Bazar 8 Temmuz’da Othello Kalesi’nde sahne alacak. 10-11 Temmuz’da ise Othello Kalesi’nde Achilleas Grammatikopoulos’un yönetmenliğinde ‘Kalede Bir Gece’ sahnelenecek. 25. Uluslararası Mağusa Kültür Sanat Festivali kapsamında tüm etkinlikler her akşam saat 21.00’de başlayacak. Festivalin açılış konseri ücretsiz olarak sanatseverlerle buluşacak.