Gazın maliyetine ‘ticari sır’ perdesi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve CHP Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’a Karadeniz Gazı’nın maliyeti sordu.

Bayraktar’ın önergedeki maliyet sorularına yanıtı ise “Ticari sır” oldu.

Bakan Bayraktar’ın yanıtına tepki gösteren Bakırlıoğlu, “Otoyollardan, köprülere, doğalgazdan, aşıya kadar her şey iktidar tarafından ticari sır olarak görülüyor “dedi.

NASIL SIR OLABİLİR?

CHP’li Bakırlıoğlu, Karadeniz Gazıyla ilgili verdiği ilk soru önergesinde de maliyetlerle ilgili hiçbir soruya yanıt alamadığının altını çizdi.

Yanıtsız kalan önergelerin ardından yaptığı, “Maliyetler sır gibi saklanıyor” açıklamasını anımsatan Bakırlıoğlu, şunları söyledi:

“İkinci önergemize verdikleri yanıtta maliyetler gerçekten sır’oldu. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın sitesinin hakkımızda kısmına bakıldığında, ‘Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 1954 yılında hidrokarbon arama, sondaj, üretim, rafineri ve pazarlama faaliyetlerini yürütmek üzere kamu adına kurulmuştur’ şeklinde bir ifade yer alıyor. Yurttaşlarımızın parasıyla, kamu adına yapılan bir faaliyet ve bunun maliyeti nasıl sır olabilir?” Karadeniz Gazı’nın maliyetinin mutlaka açıklanması gerektiğini kaydeden Bakırlıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Açıklanmadığı takdirde bıkmadan, usanmadan yurttaşlarımızın parasının nasıl ve ne kadar harcandığını soracağım, takipçisi olacağım. Avrupa doğal gazın bin metreküpünü 120 dolar civarında satın alırken Türkiye’nin aynı miktarda doğal gazı 280 dolara alması ticari sır. Çiftçinin Ziraat Bankası’na borçları, kaç çiftçinin haczedildiği ticari sır, tarım ürünlerinin hangi gerekçelerle ithal edildiği ticari sır, Afrin’den iç piyasaya sürülmemesi ve ihraç edilmemesi şartıyla getirilen 44,5 milyon dolarlık zeytinyağı ticari sır… Ülkede ticari sır olmayan bir şey bırakmadılar.”