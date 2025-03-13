Gazi’nin 30’uncu yılına anıt

Haber Merkezi

12-15 Mart 1995 tarihlerinde 22 insanın yaşamını yitirdiği Gazi ve Ümraniye Katliamı’nda yaşamını yitirenler anıldı. Anmada, katledilenler için yapılan anıtın açılışı yapıldı. İstanbul'un Sultangazi ilçesinde Alevilerin yoğunlukla yaşadığı Gazi Mahallesi ile Ümraniye’ye bağlı Mustafa Kemal Mahallesi’nde (1 Mayıs Mahallesi) katledilen 22 kişi, katliamın 30. yıl dönümünde anıldı.

12 Mart Platformu, Gazi ve Ümraniye Şehit Aileleri, Alevi kurumları ve Gazi Mahallesi halkının çağrısıyla düzenlenen anma töreni için Gazi Cemevi önünde toplanıldı. Cemevi önünde kurulan sahnede türküler, şarkılar, marşlar ve deyişler çalınıp söylendi. Halk müziği sanatçısı Tolga Sağ burada sahne aldı. Saat 13.00’te Cemevi önünde anıt açılışı yapıldı.

Gazi’deki anıtın üstünde katledilenlerin fotoğrafları yer aldı.

Anıt açılışı gülbanklarla (hep bir ağızdan yüksek sesle söylenen dua içerikli sözlü edebiyat türü) yapıldı. Gazi Cemevi önündeki anıt açılışının ardından katliamın yaşandığı eski karakola yürüyüş yapıldı.