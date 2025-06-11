Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Bahçetepe tutuklandıktan sonra belediye AKP'ye geçti

Gaziosmanpaşa Belediye Meclisinde, tutuklanan Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan seçimde, AKP'li Meclis Üyesi Eray Karadeniz belediye başkanvekili seçildi.

Gaziosmanpaşa Belediye Meclisi, 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin görevden uzaklaştırılması sonrasında belediye başkanvekili seçimi için toplandı.

Meclis 1. Başkanvekili Erdoğan Yıldırım Özçelik başkanlığında belediye binasında gerçekleştirilen toplantıda, belediye başkanvekili seçimi için AKP, Meclis Grup Başkanvekilliği görevini yürüten Eray Karadeniz'i, CHP ise Murat Topaloğlu'nu aday gösterdi.

Adayların ilk iki turda salt çoğunluğu elde edememesi üzerine yapılan 3. tur oylamada, AKP'li Karadeniz 21 oy alarak başkanvekili seçildi. CHP'li Topaloğlu ise 16 oy aldı.

ÖZGÜR ÖZEL: KÖTÜLÜK KAYBEDECEK, İYİLİK KAZANACAK

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, son operasyonlar nedeniyle 4 Haziran'da İstanbul Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Meydanı'nda partisinin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde yaptığı konuşmada, "Bugün buraya Silivri Cezaevi'nden geldim. Hakan Bahçetepe'nin selamlarını, teşekkürlerini getirdim" dedi. Özel, "Bu mücadelenin başarıya varıp varmaması bir tek şeye bağlı. Bu meydan, bu mücadele azmini muhafaza ettikçe, her hafta bir başka meydandaki bir başka mücadeleye buradan kıvılcım oldukça, umut oldukça, ne yaparlarsa yapsınlar, ne Hakan Başkan'ı ne diğer belediye başkanlarımızı ne Ekrem Başkan'ı asla yenemeyecekler. Kötülük kaybedecek, iyilik kazanacak" ifadesini kullanmıştı.

Özel, şunları söylemişti:

"Hakan Başkan bilmediğimiz, bilmediğiniz biri değil. Hakan Başkan, Gaziosmanpaşa’nın evladı, partimizin geçmiş dönem İlçe Başkanı. Örgütümüzün talebi, sizlerin güveni, partimizin takdiriyle adaylaşan, ‘Haydi canım Gaziosmanpaşa’yı da CHP mi kazanacak?’ diye birilerinin küçümsediği, önemsemediği, burun kıvırdığı bir süreçte kendi emeğiyle, örgütümüzün gayretiyle, Gaziosmanpaşa’nın takdiriyle seçimleri kazanmış. Seçim akşamı buna inanamayanların, bunu kabullenemeyenlerin daha o geceden başlayan itirazlarıyla kazandığımız seçimi elimizden almaya çalışmışlar. Bir mücadele ile Gaziosmanpaşa’nın oylarına, iradesine sahip çıkmışız. Mazbatamızı almışız, gelmişiz. O günden bugüne Hakan Başkan, belediye meclis çoğunluğumuzun olmaması zorluğu ile beraber. Zaten birçok hesabı, kitabı da hep bunun üzerine yapan hazımsız, kazanamadığı belediyeyi kayyumla, iftirayla elde etmeye çalışan bir anlayışın kötülükleriyle mücadele ediyoruz."