Gaziosmanpaşa Belediye Başkanvekili AKP'li Eray Karadeniz görevine başladı
Gaziosmanpaşa Belediye Meclisinde, tutuklanan Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin görevden uzaklaştırılmasının ardından bugün yapılan seçimlerde başkanvekili olan AKP'li Eray Karadeniz görevine başladı.
Kaynak: AA
Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasının ardından mecliste yapılan oylamayla başkanvekili seçilen AKP'li Eray Karadeniz görevine başladı.
Başkanlık makamında gerçekleşen törene, AKP Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Recep Altepe, AKP İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve meclis üyeleri katıldı.
Gaziosmanpaşa Belediye Meclisi 1. Başkanvekili Erdoğan Yıldırım Özçelik, bugün mecliste yapılan oylamayla Karadeniz'in başkanvekili olarak seçildiğini aktardı.
AKP'li Karadeniz, "Gaziosmanpaşalı çocukların belediye başkanı olmaya gayret eden bir anlayışla çalışacağız" ifadelerini kullandı.