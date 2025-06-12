Gaziosmanpaşa Belediye Başkanvekili AKP'li Eray Karadeniz, seçim kazanmış gibi esnaf ziyareti yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) operasyonunda tutuklanan CHP'li Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe yerine Belediye Meclisi'nde AKP çoğunluğuyla başkanvekili seçilen Eray Karadeniz, seçim kazanmış gibi esnaf ziyaretleri yaptı.

Karadeniz, esnaf ziyareti videosunu sosyal medya hesabından "Güler yüzlü sohbetleri, sıcak karşılamaları için tüm esnafımıza ve komşularımıza teşekkür ederim" notuyla paylaştı.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanvekili AKP'li Eray Karadeniz, seçim kazanmış gibi esnaf ziyareti yaptıhttps://t.co/H71HeX6BUk pic.twitter.com/uFsf8iJJUN — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) June 12, 2025

Eray Karadeniz, dün toplanan Gaziosmanpaşa Belediye Meclisinde, tutuklanan Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan seçimde belediye başkanvekili olarak seçilmişti.