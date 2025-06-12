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Gaziosmanpaşa Belediye Başkanvekili AKP'li Eray Karadeniz, seçim kazanmış gibi esnaf ziyareti yaptı

CHP'li Hakan Bahçetepe'nin tutuklanmasının ardından Belediye Meclisi'nde çoğunlukla başkanvekili seçilen AKP'li Eray Karadeniz, seçim kazanmış gibi esnaf ziyaretleri yaptı ve ziyaretlerin videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Güncel
  • 12.06.2025 16:10
  • Giriş: 12.06.2025 16:10
  • Güncelleme: 12.06.2025 16:25
Kaynak: Haber Merkezi
Gaziosmanpaşa Belediye Başkanvekili AKP'li Eray Karadeniz, seçim kazanmış gibi esnaf ziyareti yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) operasyonunda tutuklanan CHP'li Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe yerine Belediye Meclisi'nde AKP çoğunluğuyla başkanvekili seçilen Eray Karadeniz, seçim kazanmış gibi esnaf ziyaretleri yaptı.

Karadeniz, esnaf ziyareti videosunu sosyal medya hesabından "Güler yüzlü sohbetleri, sıcak karşılamaları için tüm esnafımıza ve komşularımıza teşekkür ederim" notuyla paylaştı.

Eray Karadeniz, dün toplanan Gaziosmanpaşa Belediye Meclisinde, tutuklanan Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan seçimde belediye başkanvekili olarak seçilmişti.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanvekili AKPli Eray Karadeniz görevine başladı
Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Bahçetepe tutuklandıktan sonra belediye AKPye geçti
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