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Gaziosmanpaşa Belediye Başkanvekili, web sitesine ismini 'başkan' olarak yazdırdı

AKP ve MHP'li üyelerin oylarıyla Belediye Başkanvekili olarak seçilen AKP'li Eray Karadeniz, belediye web sitesine kendisini 'başkan' olarak kaydettirdi. 'Başkanın özgeçmişi' kısmında Karadeniz'in fotoğrafı ve özgeçmişi yer aldı. Ancak biyografi kısmında ismine yer verilmedi, koltuğa nasıl oturduğu anlatılmadı.

Yurt
  • 14.06.2025 09:37
  • Giriş: 14.06.2025 09:37
  • Güncelleme: 14.06.2025 09:49
Kaynak: Haber Merkezi
Gaziosmanpaşa Belediye Başkanvekili, web sitesine ismini 'başkan' olarak yazdırdı

CHP'li Hakan Bahçetepe'nin tutuklanmasının ardından Belediye Meclisi'nde yapılan oylamada AKP'li ve MHP'li üyelerin oylarıyla başkanvekili seçilen AKP'li Eray Karadeniz, belediye web sitesinde kendisini 'başkan' olarak kaydettirdi.

'Başkanın özgeçmişi' kısmında Karadeniz'in fotoğrafı ve özgeçmişi yer aldı. Ancak biyografi kısmında ismine yer verilmedi, koltuğa nasıl oturduğu anlatılmadı.

Karadeniz, başkanvekili olduktan sonraki ilk gün de seçim kazanmış gibi esnaf ziyareti yapmıştı.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanvekili AKPli Eray Karadeniz, seçim kazanmış gibi esnaf ziyareti yaptı
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