Gaziosmanpaşa Belediyesi Başkanı Hakan Bahçetepe tutuklandı

İstanbul’da belediyelere yönelik 4 ayrı yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edilen isimler arasında yer alan Gaziosmanpaşa Belediyesi Başkanı Hakan Bahçetepe de tutuklandı.

5'inci dalga operasyonunda gözaltına alınan Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve yardımcısı Ömer Kazancı, Gaziosmanpaşa Belediyesi Başkanı Hakan Bahçetepe, Eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, CHP Milletvekili Özgür Katabat’ın danışmanı Özgür Küçük, Ağaç ver Peysaj AŞ Genel Müdürü Ali Sukas ile İsmet Abacı, Hakan Ateş, Mehmet Mandacı, Rıza Can Özdemir, Ebubekir Akın, Erdal Celal Aksoy, Özer Ayık, Sırrı Küçük ve Yusuf Yadoğlu tutuklanmıştı.