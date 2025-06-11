Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin CHP'den AKP'ye geçmesine Özgür Çelik'ten tepki: Halkın iradesine çöktüler

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İBB'ye yönelik 5'inci dalga operasyonda gözaltına alınarak tutuklanan ve görevden alınan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin yerine yapılan başkan vekili seçimini AKP'nin adayı Eray Karadeniz'in kazanmasına tepki gösterdi.

Çelik, "Bugün burada milli irade gaspı yaşandı. Her seferinde milli iradeden bahsedenler, Gaziosmanpaşa halkının iradesine çöktüler" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 5. dalga operasyonda CHP'li Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe de gözaltına alınarak tutuklanmış ve görevden alınmıştı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi'nde bugün başkan vekili seçimi yapıldı. 3 tur süren seçimde başkan vekilliği görevine AKP'nin adayı Eray Karadeniz seçildi.