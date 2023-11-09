Gaziosmanpaşa'da 1 kişiyi silahla öldüren zanlı tutuklandı
Kaynak: AA
İstanbul Gaziosmanpaşa'da 1 kişiyi silahla öldürdüğü iddiasıyla Tekirdağ'da yakalanan şüpheli tutuklandı.
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Karayolları Mahallesi'ndeki bir sokakta 21 Ekim'de M.T'nin (22) silahla öldürülmesine yönelik çalışma başlattı.
Görgü tanıklarının ifadelerinin alınması ve güvenlik kameralarının incelenmesiyle kimliği belirlenen şüpheli D.İ. (25), polis ekiplerince Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, saldırganın M.T'nin yanına gelmesi ve silahla ateş açması yer alıyor.
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