Gaziosmanpaşa'da 15 yaşındaki Suriyeli Abdullatif'in ölümü: 5 kişi tutuklandı

İstanbul'un Gaziosmanpaşa'da bulunan parkta 15 yaşındaki Suriyeli çocuğun öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Yeni Mahalle'de 21 Eylül'de bir parkta oturan Abdullatif Davvara'nın silahla ateş edilmesi sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 5 şüphelinin, adliyedeki işlemleri tamamlandı.

Motosikletle olay yerine gelerek ateş ettiği belirlenen K.C.Ö. (18) ve F.C.U. (18) ile olayla ilgisi olduğu değerlendirilen Ö.C.U. (20), R.K. (23), M.T. (18), çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Yeni Mahalle'de 21 Eylül'de saat 21.00 sıralarında meydana gelen olayda Abdullatif Davvara'nın ağır yaralandığı ve tedavi gördüğü hastanede aynı gün hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Açıklamada, parka yaya olarak kafalarında kask olan iki kişinin geldiği, Abdullatif Davvara'ya silahla ateş ederek olay yerinden uzaklaştıkları kaydedilmişti.

Olayı gerçekleştiren K.C.Ö. ve F.C.U. ile olayla ilgisi olan Ö.C.U, R.K. ve M.T'nin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, 2 ruhsatsız tabanca ile 1 motosikletin ele geçirildiği belirtilmişti.

Açıklamada, şüphelilerin, Abdullatif Davvara ile geçmişte kavga ettikleri, olayın intikam saikiyle meydana geldiğinin değerlendirildiği ifade edilmişti.