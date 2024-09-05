Gaziosmanpaşa'da çatı katında çıkan yangın bitişikteki binalara sıçradı

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde 3 katlı apartmanın en üst katında çıkan ve bitişiğindeki 2 binanın çatısına sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kazım Karabekir Mahallesi 831. sokaktaki 3 katlı apartmanın en üst katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyerek apartmanın çatısını kaplayan alevler, bitişikte bulunan 2 ayrı binanın çatısına da sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokak üzerinde güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye ekiplerinin 11 araç ve 32 personelle müdahale ettiği yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ekiplerin hasar gören binalardaki soğutma çalışması devam ediyor.