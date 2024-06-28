Gaziosmanpaşa'da devrilen poşet yüklü kamyonetteki 2 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Gaziosmanpaşa'da TEM Otoyolu'nda devrilen poşet yüklü kamyonetteki 2 kişi yaralandı.
TEM Otoyolu'nda Ergün D. idaresindeki 34 DUR 25 plakalı kamyonet, Ankara istikametinde ilerlerken devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü Ergün D. ve kamyonetteki Hüseyin D, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda oluşan trafik yoğunluğu, devrilen kamyonetin kaldırılması ve yola savrulan poşetlerin toplanmasının ardından normale döndü.