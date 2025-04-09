Gaziosmanpaşa'da kadına şiddet: Evli olduğu kadını kucağında bebeğiyle darp etti!

İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir erkek, evli olduğu kadını kucağında bebeğiyle darp etti.

Olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Bağlarbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Araçla birlikte ikamet ettikleri sokağa gelen çift, araç içinde tartışmaya başladı.

Tartışmanın ardından erkek, kucağında bebeği bulunan kadını araçtan indirdi. Sokağın ortasında evli olduğu kadını darp eden erkeği, araçta bulunan arkadaşları duruma müdahale ederek engellemeye çalıştı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kadının bebeğiyle birlikte darbedildiği, çevresindekilerin ise saldırıyı engellemeye çalıştığı görülüyor.

Erkeğin kimliği henüz tespit edilemedi.