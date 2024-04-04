Gaziosmanpaşa'da oyların yeniden sayımına devam ediliyor

AKP'nin, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı seçim sonuçlarına yaptığı itirazların kabul edilmesinin ardından dün başlanan ve saat 23.00 sıralarında ara verilen sayım, sabah yeniden başladı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "Muhtemelen bugün sayım bitmiş olacak" dedi.

AKP'nin itirazı üzerine oyların yeniden sayılması kararlaştırılan Gaziosmanpaşa'da oy sayımına devam ediliyor.

Gaziosmanpaşa 1, 2 ve 3. İlçe Seçim Kurullarının, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarına ilişkin aldığı karar doğrultusunda oy pusulalarının yeniden sayımına, verilen aranın ardından tekrar başlandı.

AKP'nin, belediye başkanlığı seçim sonuçlarına yaptığı itirazların kabul edilmesinin ardından dün başlanan ve saat 23.00 sıralarında ara verilen sayım, sabah yeniden başladı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi'nde kaldığı yerden devam edilen işlemler için partililer ve sayım görevlileri salondaki yerlerine geçti.

Polis ekiplerinin, girişinde yoğun güvenlik önlemleri aldığı, etrafı bariyerlerle kapatılan merkeze gerekli izni olanlar dışında kimsenin girişine izin verilmedi.

ÖZGÜR ÇELİK'TEN AÇIKLAM

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Gaziosmanpaşa ile ilgili açıklama yaptı.

"Gaziosmanpaşa’da yeniden sayım başladı" diyen Çelik, "Muhtemelen bugün sayım bitmiş olacak ve Hakan Bahçetepe Başkanımız Gaziosmanpaşa halkına hizmet etmeye başlayacak" ifadelerini kullandı.

BEYKOZ'DA SAYIM KURULLARI OLUŞACAK

Beykoz’da sayım kurulların oluşmasıyla sayımın bir süre sonra başlayacağını bildiren Çelik, şunları ifade etti:

"Her bir oyun titizlikle takipçisiyiz! Günlerdir ilçelerimizde seçim kurulununda çuvalların başında gece, gündüz nöbet tutan vefakâr örgütümüze teşekkür ederim. Hak kazanacak, halk kazanacak!"

Gaziosmanpaşa’da yeniden sayım başladı, muhtemelen bugün sayım bitmiş olacak ve Hakan Bahçetepe Başkanımız Gaziosmanpaşa halkına hizmet etmeye başlayacak.



Beykoz’da sayım kurulların oluşmasıyla bir süre sonra başlayacak.



Her bir oyun titizlikle takipçisiyiz! Günlerdir… — Özgür Çelik (@ozgurcelikchp) April 4, 2024