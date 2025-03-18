Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Gaziosmanpaşa'da ramazan çadırında sahne çöktü: 5 kişi yaralandı

Gaziosmanpaşa'da ramazan etkinlik çadırındaki sahnenin çökmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Güncel
  • 18.03.2025 23:00
  • Giriş: 18.03.2025 23:00
  • Güncelleme: 18.03.2025 23:03
Kaynak: AA
Gaziosmanpaşa'da ramazan çadırında sahne çöktü: 5 kişi yaralandı
İHA

İstanbul Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi Cumhuriyet Meydanı'nda, ilçe belediyesi tarafından ramazan ayı için kurulan etkinlik çadırındaki sahne, üzerinde çok sayıda kişi varken çöktü.

İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Çökme sonucu yaralanan 5 kişi, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri olay yerinde incelemede bulundu.

Bu arada, sahnenin çökme anı cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

BirGün'e Abone Ol