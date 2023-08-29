Gaziosmanpaşa'da saldırıya uğrayan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gaziosmanpaşa'da motosiklet sürücüsü Emre Çatal, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Çatal'a pusu kuran motosikletli 2 kişinin sokak üzerinde bekledikleri anlar ve silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin koşması güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 19.00 sıralarına Merkez Mahallesi, Halitpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde motosikletin üzerinde bekleyen Emre Çatal, silahlı saldırıya uğradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Emre Çatal, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

OLAY YERİNDE ÇOK SAYIDA KOVAN BULUNDU

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı çalışmada çok sayıda kovan bulundu. Yapılan çalışma sırasında hayatını kaybeden Emre Çatal'ın üzerinde bulunan silahın da yerde olduğu ve saldırı anında karşılık vermeye çalıştığı öğrenildi.

ÇATAL'IN GELİŞİNİ BEKLEMİŞLER

Çatal'a yapılan saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin, arkadaşıyla birlikte motosikletle olay yerine geldiği, bir süre sokak içerisinde bekledikleri güvenlik kamerasına yansıdı. Saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin olayın ardından motosiklete doğru koştuğu anlarda kameraya yansıdı.