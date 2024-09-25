Gaziosmanpaşa'da Suriyeli 15 yaşındaki çocuk, maskeli kişilerce katledildi!

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde bulunan bir parkta 15 yaşındaki Suriye asıllı çocuk, kasklı kişiler tarafından silahla öldürüldü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, 21 Eylül günü saat 21.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Yeni Mahalle'de, Abdullatif Davvara'nın parkta M.F.T. (18) ve A.O. (15) ile oturduğu sırada parka yaya olarak kafalarında kask olan iki kişinin geldiği belirtildi.

Abdullatif Davvara'ya silahla ateş ederek olay yerinden uzaklaştıkları anlaşılan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldığı aktarıldı.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayda Abdullatif Davvara'ın ağır yaralandığı ve tedavi gördüğü hastanede aynı gün hayatını kaybettiği ifade edildi.

Açıklamada, olayı gerçekleştiren K.C.Ö. (18) ve F.C.U. (18) ile şüpheliler ve olayla ilgisi olan Ö.C.U. (20), R.K. (23) ve M.T'nin (18) gözaltına alındığı, 2 ruhsatsız tabanca ile 1 motosikletin ele geçirildiği bilgisi verildi.

Şüphelilerin Abdullatif Davvara ile geçmişte kavga ettikleri, olayın intikam saikiyle meydana geldiği iddia edildi. Konuyla ilgili "kasten öldürme" suçundan yürütülen tahkikat işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

AİLESİNİ 6 ŞUBAT DEPREMLERİNDE KAYBETTİ

Öte yandan Karar'da yer alan habere göre, Suriye'de yaşanan çatışmalar nedeniyle Davvara ve ailesi Türkiye'ye geldi. Annesi ve kardeşleri 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybettiği için amcasıyla birlikte Gaziosmanpaşa’da yaşayan 15 yaşındaki Abdullatif, bir tekstil fabrikasında çalışıyordu.