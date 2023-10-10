Gaziosmanpaşa'daki kazada ölü sayısı 2 oldu

Gaziosmanpaşa'da taksi ile motosikletin çarpışması sonucu yaralanan ve hastaneye kaldırılan 20 yaşındaki Ayaz Ekinci de hayatını kaybetti. Kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Kaza, saat 02.30 sıralarında Gaziosmanpaşa Hekimsuyu Caddesi'nde meydana geldi. Ayaz Ekinci'nin kullandığı motosiklet cadde üzerinde ilerlerken, iddiaya göre ışıklı kavşaktan dönüş yapan Mikail Güler'in kullandığı taksi ile çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle motosikletteki iki genç yola savrularak ağır yaralandı. Kazanın hemen ardından takside ve motosiklette yangın çıktı.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Bertan Darıcı(20) ve Ayaz Ekinci (20) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İki gencin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

Ekinci'nin Gaziosmanpaşa'da bir kafede çalıştığı, motorunu da yeni aldığı öğrenildi.